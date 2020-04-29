ABD’de korkunç olay: Bakım evinde 70 ölü
ABD'nin Massachusetts eyaletindeki savaş gazilerinin yaşadığı huzurevinde 70 kişinin koronavirüsü nedeniyle öldüğü belirtildi.
Devlet tarafından işletilen asker gazilerinin kaldığı bakım evinde yaşanan korkunç olay büyük tepkilere neden oldu. Başsavcılığının yaşananlar nedeniyle soruşturma açtığını belirten yetkililer virüse yakalananlar ile sağlıklı olanları aynı yerde yatırıp hepsinin ölümüne neden oldular açıklaması yaptılar.
Sözcü’den Tayfun Hopalı’nın haberi şöyle: Halen bakım evinde kalan 82 gazi ve 81 çalışanında testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Bakım evinde kalan gaziler “Kimin pozitif, kimin negatif olduğunu bilmiyorduk ve sonra personel yetersizliğinden hepimizi ortak bir alanda topladılar. Bu da faciaya neden oldu'' dediler. Sayının daha da fazla olabileceğini belirten askeri gaziler mart ayı sonunda bakım evinde 230 kişi vardı. Bu sayı şu anda sadece 100” dediler.
ÖLÜM OLAYLARININ EN KORKUNCU
Yaşanan bu olayın Amerika'da koronavirüsü sonrası bakım evlerinde yaşanan ölüm olaylarının en korkuncu olduğunu belirtiyor. Yetkililer Amerika'da bakım evlerinde virüs nedeniyle ölenlerin sayısının tahmini olarak 13.700'ü geçtiğini belirtiyorlar. Federal hükümet 15 binden fazla bakım evinde koronavirüsü sonrası yaşanan ölüm olaylarının tespit edilmesi için çalışma başlattı.
Video Haberler
- Beşiktaş’taki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
- Baraj Gölü'ne izinsiz balık bırakana para cezası
- Yanardağdaki patlama sonrası inanılmaz görüntüler!
- Bilim Kurulu Üyesi bayram öncesi uyardı!
- Ciple hastaneye girmeye çalıştı!
- Otomobilinin üzerinde kurtarılmayı bekledi
- Bülent Ersoy'un acı günü... Ağzından bu sözler döküldü
- Güney Kore'de yangın felaketi: Çok sayıda ölü var!
- Karamollaoğlu: Ekonomik bir tsunami geliyor
- Sosyal mesafeyi hiçe saydılar! Cenazede izdiham