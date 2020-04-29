ABD’de korkunç olay: Bakım evinde 70 ölü

29 Nisan 2020 Çarşamba, 13:38

Devlet tarafından işletilen asker gazilerinin kaldığı bakım evinde yaşanan korkunç olay büyük tepkilere neden oldu. Başsavcılığının yaşananlar nedeniyle soruşturma açtığını belirten yetkililer virüse yakalananlar ile sağlıklı olanları aynı yerde yatırıp hepsinin ölümüne neden oldular açıklaması yaptılar.

Sözcü’den Tayfun Hopalı’nın haberi şöyle: Halen bakım evinde kalan 82 gazi ve 81 çalışanında testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Bakım evinde kalan gaziler “Kimin pozitif, kimin negatif olduğunu bilmiyorduk ve sonra personel yetersizliğinden hepimizi ortak bir alanda topladılar. Bu da faciaya neden oldu'' dediler. Sayının daha da fazla olabileceğini belirten askeri gaziler mart ayı sonunda bakım evinde 230 kişi vardı. Bu sayı şu anda sadece 100” dediler.

ÖLÜM OLAYLARININ EN KORKUNCU

Yaşanan bu olayın Amerika'da koronavirüsü sonrası bakım evlerinde yaşanan ölüm olaylarının en korkuncu olduğunu belirtiyor. Yetkililer Amerika'da bakım evlerinde virüs nedeniyle ölenlerin sayısının tahmini olarak 13.700'ü geçtiğini belirtiyorlar. Federal hükümet 15 binden fazla bakım evinde koronavirüsü sonrası yaşanan ölüm olaylarının tespit edilmesi için çalışma başlattı.