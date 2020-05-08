ABD’de korkutan bilanço: 2231 ölü

Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD'de son 24 saatteki veriler açıklandı. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ülkede son 24 saat içerisinde 28.420 insanda Kovid-19 tespit edilirken 2231 insanın da öldüğü açıklandı. Güncel verilerle birlikte ülkede Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 75 bin eşiğini geçti.

cumhuriyet.com.tr
08 Mayıs 2020 Cuma, 10:35

ABD, koronavirüs ile ilgili güncel verileri açıkladı. Ülkenin önde gelen kurumlarından Johns Hopkins Üniversitesi, ülkede son 24 saat içerisinde en az 28.420 insanın hastalığa yakalandığını açıkladı.

Güncel verilerle birlikte ülkede Kovid-19 hastası sayısı 1 milyon 257 bin 23’e çıktı.

Yapılan açıklamada ülke genelinde son 24 saat içerisinde 2 bin 231 insanın Kovid-19’a bağlı nedenlerle yaşamını yitirdiği de duyuruldu. Ülkede toplam ölüm sayısı 75.662’ye çıktı.


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