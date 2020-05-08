ABD’de korkutan bilanço: 2231 ölü
Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD'de son 24 saatteki veriler açıklandı. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ülkede son 24 saat içerisinde 28.420 insanda Kovid-19 tespit edilirken 2231 insanın da öldüğü açıklandı. Güncel verilerle birlikte ülkede Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 75 bin eşiğini geçti.
ABD, koronavirüs ile ilgili güncel verileri açıkladı. Ülkenin önde gelen kurumlarından Johns Hopkins Üniversitesi, ülkede son 24 saat içerisinde en az 28.420 insanın hastalığa yakalandığını açıkladı.
Güncel verilerle birlikte ülkede Kovid-19 hastası sayısı 1 milyon 257 bin 23’e çıktı.
Yapılan açıklamada ülke genelinde son 24 saat içerisinde 2 bin 231 insanın Kovid-19’a bağlı nedenlerle yaşamını yitirdiği de duyuruldu. Ülkede toplam ölüm sayısı 75.662’ye çıktı.
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