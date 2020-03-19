ABD’de koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı 155’e yükseldi

19 Mart 2020 Perşembe, 09:38





ABD’de son 24 saatte salgına bağlı olarak 36 kişi daha hayatını kaybederken, enfekte olanların sayısı 2 bin 919 artara, 9 bin 415’e yükseldi.

Ülke genelinde ise Washington’da 68, New York’ta 20, California’da 16, Florida’da 8, Louisiana’da 7, New Jersey’de 5, Georgia’da 4, Oregon’da 3, Texas’da 3, Colorado’da 2, Indiana’da 2, Virginia’da 2, Illinois’de 1, Kansas’da 1, Kentucky’de 1, Nevada’da 1, South Carolina’da 1, South Dakota’da 1, Pensilvanya’da 1, Missouri’de 1, Michigan’da 1, Connecticut’ta 1 kişi hayatını kaybetti.

TRUMP YARDIM PAKETİNİ İMZALADI

ABD Başkanı Donald Trump 104 milyar dolara mal olması beklenen; ücretsiz Covid-19 testi, ücretli hastalık izni, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı, işsizlik sigortasının genişletilmesi ve eyaletlere tıbbi yardımın artırılması gibi düzenlemeleri öngören yasa tasarısını onayladı.

COVID-19, ABD KONGRESİ’NE SIÇRADI

Florida'nın 25'inci kongre bölgesinin Cumhuriyetçi ABD Temsilcisi Mario Diaz-Balart ve Utah'ın 4'üncü kongre bölgesinde ABD temsilcisi olan Ben McAdams’ın Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. İki temsilcinin de kendilerini karantinaya aldıkları bildirildi.