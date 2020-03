ABD'de koronavirüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükseldi

Ülkenin 50 eyaletinin 49'unda virüs bulunan hasta rapor edilirken, toplam vaka sayısı da 3 bin 485'e yükseldi. Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısının 3 bin 500'e yaklaştığı ve hayatını kaybedenlerin ise 65'e yükseldiği bildirildi.

Ülkedeki koronavirüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı güncel rakamlara göre, ABD genelindeki koronavirüs vaka ve hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Ülkedeki 50 eyaletin 49'unda görüldüğü rapor edilen koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı pazar akşamı itibariyle 65'e, vaka sayısı ise 3 bin 485'e yükseldi.

Söz konusu ölümlerin 42'si, virüsün ABD'de ilk görüldüğü eyalet olan Washington'dan rapor edilirken, Kaliforniya'da 6, Florida'da 4 ve New York'ta da 3 ölüm gerçekleşti.

Öte yandan koronavirüs ihtimaline karşı kendini karantinaya aldığını açıklayan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, pazar akşamı Twitter hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüs testinin "negatif" çıktığını duyurdu.

Bu süreçte kendisine destek veren herkese teşekkür eden Graham, Kongreye dönerek Başkan Trump ve Kongreye koronavirüsle mücadelede destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

I was just informed by Dr. Moynihan, the head of the House Physicians Office, that my coronavirus test was NEGATIVE.



I’m very grateful and like everyone else will follow the best practices to stay negative.