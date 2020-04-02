ABD'de koronavirüsten ölen Türklerin sayısı 7'ye yükseldi
ABD'nin New York kentinde dün gece bir Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ülke genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 7'ye yükseldi.
New York’un Brooklyn bölgesinde restoran işleten 45 yaşındaki G.L, geçen hafta rahatsızlanarak hastaneye gitti ve Kovid-19 teşhisiyle tedavi altında alındı.
Kronik bazı hastalıkları bulunan G.L, dün gece hayatını kaybetti.
G.L, New York'ta Kovid-19'dan ölen ilk Türk vatandaşı olurken, ülke genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 7'ye yükseldi.
Salgın nedeniyle şimdiye kadar New Jersey'de 5 ve Pensilvanya’da 1 Türk hayatını kaybetmişti.
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