ABD'de Kovid-19 sürecinde alkol ve uyuşturucu kullanımı arttı
Salgın devam ederken bağımlılık tedavi merkezlerine yapılan yardım çağrıları da arttı.
ABD’de yapılan güncel bir araştırma, yeni tip koronavirüs
(Covid-19) salgını sürecinde "yüksek stres" nedeniyle alkol ve
uyuşturucu kullanımında artış olduğunu ortaya koydu.
Ülkenin birçok
eyaletinde faaliyet gösteren "Recovery Village" isimli bağımlılık
tedavi merkezlerinin gerçekleştirdiği araştırmaya göre, ankete
katılanların yüzde 55'i geçen ay alkol tüketiminde, yüzde 36’sı ise
uyuşturucu madde alımında artış olduğunu belirtti.
Covid-19 salgınının madde kullanımına etkilerini saptamak
amacıyla ülke genelinde yapılan araştırma, toplamda katılımcıların yüzde
88’inin alkol, yüzde 37’sinin ise uyuşturucu madde kullandığını ortaya çıkardı.
SALGININ
EN ETKİLİ OLDUĞU EYALETLERDE ARTIŞ DAHA FAZLA
Araştırma,
New York ve New Jersey gibi salgından en çok etkilenen eyaletlerde alkol
kullanımının daha çok arttığını da ortaya koydu.
Söz konusu eyaletlerden araştırmaya katılanların yüzde 67'si geçen ay alkol tüketiminin arttığını ifade etti. Recovery Village’ın yayımladığı raporda, "Stres veya can sıkıntısı gibi yaşam koşullarıyla başa çıkmak için uyuşturucu veya alkol kullanmak, madde kullanım bozukluğuna yol açan bir alışkanlık haline gelebilir." uyarısında bulunuldu.
Araştırmaya
katılanların eğlence amaçlı, acısını dindirmek veya günlük alışkanlıklar
yüzünden alkol aldıklarını belirttikleri ifade edilen raporda, salgın
döneminde bağımlılık tedavi merkezlerine yapılan yardım çağrılarında da artış
gözlendiği bildirildi.
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