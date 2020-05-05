ABD'deki en yetkili isim: Virüs laboratuvardan çıkmadı

05 Mayıs 2020 Salı, 18:53

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı ve Donald Trump yönetiminin koronavirüsle mücadelede başdanışmanı olan Dr. Anthony Fauci, virüsün bir Çin laboratuvarında insanlar tarafından üretildiği iddiasının hiçbir bilimsel kanıtı olmadığını söyledi. Fauci bu açıklamasıyla, son günlerde bu iddiayı ısrarla gündemde tutan Amerikan yönetimine meydan okumuş oldu.

‘BİLİMSEL KANITLARA GÖRE DOĞADA EVRİMLEŞTİ’

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, National Geographic dergisiyle bir söyleşi yapan Fauci, “Virüsün yarasalardaki evrimine ve şu an yaşananlara baktığınıza, bilimsel kanıtlar, bunun yapay olarak veya kasten manipüle edilmiş olamayacağı yönünde çok, çok güçlü bir eğilim gösteriyor… Zaman içinde adım adım evrime dair her şey, bu virüsün doğada evrimleştiğine ve sonradan canlılara atladığına işaret ediyor” dedi.

Fauci, virüsün doğada insanlar tarafından bulunup bir laboratuvara getirildiği, sonra da buradan dünyaya yanlışlıkla yayıldığı iddiasına da inanmadığını vurguladı.

Virüsün Wuhan’daki bir laboratuvardan yayıldığına dair komplo teorisi, son dönemde Trump yönetiminin dilinden düşmüyor. Trump, Amerikan istihbaratının da bu yönde bir kanıt bulunmadığına dair kanaatine rağmen, bu iddiayı hafta sonunda yeniden dile getirdi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da benzer açıklamalar yaptı. Pompeo son olarak, “Size şunu söyleyebilirim ki, virüsün Wuhan’daki bir laboratuardan çıktığına dair çok ciddi bulgular var” dedi.

ÇİN’DEN TEPKİ SÜRÜYOR

Çin yönetiminin ABD’ye sert tepkisi de sürüyor. Çin Komünist Partisi’nin resmi yayın organlarından biri sayılan Halkın Günlüğü (People’s Daily) gazetesi bugün, ‘Pompeo doğuştan yalancı ve palyaço’ manşetini attı.