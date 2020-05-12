ABD'deki yeni araştırmaya göre D vitamini eksikliği Covid-19'dan ölüm riskini artırabilir
ABD’de yapılan yeni bir araştırma, D vitamini eksikliği ile Covid-19 kaynaklı ölüm oranlarının yüksekliği arasında bağ olabileceğini ortaya koydu.
Illinois eyaletindeki Northwestern Üniversitesinde bir grup
araştırmacı tarafından yapılan çalışmada, yeni tip koronavirüs (Covid-19)
kaynaklı yüksek ölümlerin görüldüğü İtalya, İspanya ve İngiltere gibi
ülkelerdeki ölüm vakalarında D vitamini seviyelerinin diğer ülkelerdeki
vakalarla kıyaslandığında daha düşük olduğu tespit edildi.
Raporda, araştırma grubu başkanı Vadim Backman’ın, ''Analizimiz,
Kovid-19’a yakalanmayı engellemese de D vitamini yeterli hastaların ölüm
oranlarının yarı yarıya daha düşük olacağını ve komplikasyonları
azaltabileceğini gösteriyor.'' ifadelerine yer verildi.
"ŞİMDİLİK EK TEDAVİ OLARAK
KULLANILABİLİR"
Backman, Covid-19’a karşı daha savunmasız olan Afro-Amerikalılar
ve vitamin eksikliğinin yaygın görüldüğü yaşlı hastalar için D vitamini
takviyesinin şimdilik ek tedavi olarak kullanılabileceğini belirtti.
Bununla birlikte, raporda virüse karşı tüm insanları D vitamini
almaya yönlendirmek için erken olduğu, vitaminin doğru dozda alınmazsa yan
etkilerinin bulunabileceği ve nihai sonuçlar için araştırmanın
derinleştirilmesi gerektiği vurgulandı.
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