ABD'den dünya doktorlarına çağrı: "Gelin!"

27 Mart 2020 Cuma, 13:10





We encourage medical professionals seeking work in the U.S. on a work or exchange visitor visa (H or J), particularly those working on #COVID19 issues, to contact the nearest U.S. Embassy/ Consulate for a visa appointment. Please see more information here: https://t.co/oD9De7EIoW pic.twitter.com/thqAt73gCx — Travel - State Dept (@TravelGov) March 27, 2020

ABD Dışişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabı yaptığı bir paylaşımla, dünyadaki sağlık uzmanlarını koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmak üzere ülkesine çağırdı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Tıp uzmanları için H ve J vizelerine dair güncelleme: Başka bir ülkede olup da ABD'de bir çalışma veya değişim vizesi ile iş arayan tıp uzmanlarını, özellikle de Kovid-19'un tedavisi veya durdurulması üzerine çalışanları, en yakın elçilik veya konsolosluğa vize randevusu için başvurmaya davet ediyoruz"

ABD'DE SON DURUM

ABD’de yeni tip koronavirüsten etkilenenlerin sayısı 85 bin 991 kişi ile Çin’i geçerek ilk sıraya yerleşti.

Son 24 saat içerisinde 246 kişi daha öldü ve ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 296’ya yükseldi.

ENFEKTE KİŞİ SAYISI 86 BİNE YAKLAŞTI

ABD’de virüsten etkilenenlerin sayısı 24 saat içerisinde 16 bin 797 kişi artarak 85 bin 991’e ulaştı. Son verilerle birlikte ABD, enfekte kişi sayısı 81 bin 782 olan Çin’i geçerek dünya genelinde ilk sıraya yerleşti.