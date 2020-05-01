ABD'den kritik koronavirüs raporu: Bağışıklık kazanılana kadar virüs kontrol edilemeyecek
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'nin Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma ve Politika Merkezi tarafından koronavirüse yönelik hazırlanan raporda virüsün iki yıl sürebileceği belirtildi.
Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD’de salgına ilişkin kritik rapor yayımlandı. ABD'nin Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma ve Politika Merkezi tarafından koronavirüse yönelik hazırlanan raporda virüsün iki yıl sürebileceği belirtildi.
ABD Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma ve Politika Merkezi tarafından koronavirüse yönelik hazırlanan raporda virüsün iki yıl sürebileceği ve dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisinin bağışıklık kazanana kadar kontrol edilemeyebileceği belirtildi.
Raporda aynı zamanda tıp dünyasının, ülke hükümet yetkililerinin duruma hazırlıklı olması konusunda uyarıda bulundu.
Video Haberler
- Meltem Cumbul'dan 1 Mayıs mesajı
- Kan donduran olay: Kızının kesik başıyla yakalandı!
- Millet güzel delirdi gerçekten notuyla paylaşıldı!
- Yunanistan'da 'sosyal mesafeli' 1 Mayıs kutlaması
- İtalya'da ezan sesi polis aracından böyle yükseldi
- Kıbrıslı Rumlar'dan Aşık Veysel türküsüyle barış mesajı
- Türkiye'den yardım isteyen gurbetçi İsviçre basınında!
- Görenler şaşkına döndü! Marmara Denizi'nin rengi değişti
- Denize düşen köpeği kurtardılar
- Metrelerce yükseklikte korku dolu anlar!