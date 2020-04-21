ABD'den S-400 yanıtı

21 Nisan 2020 Salı, 08:59

ABD ile Türkiye arasında krize neden olan S-400’lerin kurulumunun koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiği iddia edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, söz konusu iddianın ardından yaptığı açıklamada Türkiye’nin S-400 konusunda geri atmamasına yönelik haberlerden derin kaygı duyduğunu belirtti.

“ERDOĞAN’IN BİZİ ANLADIĞINDAN EMİNİZ”



Yazılı olarak yapılan açıklamada Ortagus, “S-400 satışının CAATSA (ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası) konusunda süren değerlendirmelere tabi olduğunu, bu işlemin ikili ilişkilerde ve NATO'da önemli bir engel oluşturduğunu en üst seviyelerde vurgulamaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve üst düzey yetkililerinin, bu konudaki tutumumuzu anladığından eminiz” ifadesini kullandı.

Reuters haber ajansının dün akşam saatlerinde yayınladığı bir haberde, Türkiye’den bir yetkili, ABD’nin yaptırım tehditlerine rağmen Ankara’nın S-400’leri aktive etme planında değişiklik olmadığını söylemiş ve “S-400'leri etkinleştirilmemesi gibi bir durum yok. Ancak Kovid-19 nedeniyle Nisan için yapılan planlar ertelendi” açıklamasını yapmıştı.

