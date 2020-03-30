ABD’den tartışmalı ilacın kullanımına acil durum onayı

30 Mart 2020 Pazartesi, 10:54

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Pazar günü yayınladığı acil durum kararıyla, Başkan Donald Trump tarafından, eldeki kanıtların yetersizliğine rağmen umut ışığı olarak sunulan sıtma ilaçları hidroksiklorokin ve klorokinin, koronavirüs tedavisinde kullanımına izin verdi.

Açıklamada, ilaçların Stratejik Ulusal Depoya bağışlanmasına izin verildiği ve doktorlar tarafından koronavirüs tanısıyla tedavi gören genç ve yetişkin hastalara dağıtılacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca, Sandoz şirketinin depoya 30 milyon doz, Bayer'in ise 1 milyon doz hidroksiklorokin bağışladığı bilgisi yer aldı.

TRUMP: BEKLEYİP GÖRECEĞİZ

Beyaz Saray tarafından desteklenen bu kararla birlikte, koronavirüse karşı kanıtlanmış bir tedavi yöntemi olmayan, 'sıtma ilaçlarının kullanımı' ABD çapında yasal hale geldi. Kararla birlikte, New York eyaletindeki bazı hastaneler söz konusu ilaçları ciddi şekilde ağır hastalar üzerinde uygulamaya başlarken, diğerleri de ilaçları tedavi protokollerine ekledi.

Başkan Trump, Pazar günü düzenlediği basın toplantısında, New York eyaletinin çabalarına atıfta bulunarak, "İşe yarayıp yaramadığını görelim ... Belki yarar, belki de yaramaz" dedi.

BİLİM İNSANLARI ŞÜPHELİ

Bilim insanları söz konusu ilaçların kullanımına şüpheyle yaklaşıyorlar. Şüphelerinin başlıca sebepleri arasında, ilacın koronavirüse karşı ıspatlanmış bir tedavi yöntemi olmaması ve gerçekten sıtmaya yakalananların bir süre sonra bu ilaçlara erişmesinde yaşanabilecek muhtemel sorunlar geliyor.