ABD’den tartışmalı ilacın kullanımına acil durum onayı
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, yayınladığı ‘acil durum’ kararıyla, koronavirüs tedavisi için uygunluğu şüpheli kabul edilen bazı sıtma ilaçlarının, doktorlar tarafından koronavirüs tanısıyla tedavi edilen hastalar için kullanılmasına yeşil ışık yaktı
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Pazar günü yayınladığı acil durum kararıyla, Başkan Donald Trump tarafından, eldeki kanıtların yetersizliğine rağmen umut ışığı olarak sunulan sıtma ilaçları hidroksiklorokin ve klorokinin, koronavirüs tedavisinde kullanımına izin verdi.
Açıklamada, ilaçların Stratejik Ulusal Depoya bağışlanmasına izin verildiği ve doktorlar tarafından koronavirüs tanısıyla tedavi gören genç ve yetişkin hastalara dağıtılacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca, Sandoz şirketinin depoya 30 milyon doz, Bayer'in ise 1 milyon doz hidroksiklorokin bağışladığı bilgisi yer aldı.
TRUMP: BEKLEYİP GÖRECEĞİZ
Beyaz Saray tarafından desteklenen bu kararla birlikte, koronavirüse karşı kanıtlanmış bir tedavi yöntemi olmayan, 'sıtma ilaçlarının kullanımı' ABD çapında yasal hale geldi. Kararla birlikte, New York eyaletindeki bazı hastaneler söz konusu ilaçları ciddi şekilde ağır hastalar üzerinde uygulamaya başlarken, diğerleri de ilaçları tedavi protokollerine ekledi.
Başkan Trump, Pazar günü düzenlediği basın toplantısında, New York eyaletinin çabalarına atıfta bulunarak, "İşe yarayıp yaramadığını görelim ... Belki yarar, belki de yaramaz" dedi.
BİLİM İNSANLARI ŞÜPHELİ
Bilim insanları söz konusu ilaçların kullanımına şüpheyle yaklaşıyorlar. Şüphelerinin başlıca sebepleri arasında, ilacın koronavirüse karşı ıspatlanmış bir tedavi yöntemi olmaması ve gerçekten sıtmaya yakalananların bir süre sonra bu ilaçlara erişmesinde yaşanabilecek muhtemel sorunlar geliyor.
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