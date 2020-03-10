ABD'den Türkiye açıklaması

10 Mart 2020 Salı, 15:56

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye ile Rusya'nın anlaşmaya vardığı İdlib ateşkesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Jeffrey, ''Rusya veya rejim ateşkesi ihlal ederse yaptırımla yanıt verebiliriz'' ifadesini kullandı.

S-400'LER F-35'LER KONUSUNDA SIKINTI YARATABİLİR

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ise, "S-400'ler Türkiye'nin NATO üyesi olması açısından uygun değil, bu konu F-35'ler konusunda sıkıntı yaratabilir" dedi.