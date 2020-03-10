ABD'den Türkiye açıklaması
James Jeffrey, "Türkiye'ye yardımcı olmak istiyoruz. NATO 4. Maddesi gereğince diğer NATO ülkeleriyle seçenekleri çalışıyoruz." dedi.
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye ile Rusya'nın anlaşmaya vardığı İdlib ateşkesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Jeffrey, ''Rusya veya rejim ateşkesi ihlal ederse yaptırımla yanıt verebiliriz'' ifadesini kullandı.
S-400'LER F-35'LER KONUSUNDA SIKINTI YARATABİLİR
ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ise, "S-400'ler Türkiye'nin NATO üyesi olması açısından uygun değil, bu konu F-35'ler konusunda sıkıntı yaratabilir" dedi.
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