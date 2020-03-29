AB'de koronavirüs çatlağı: Fransa'dan sert uyarılar

29 Mart 2020 Pazar, 17:15

Çin’de ortaya çıkan korona virüsü salgınının en ağır kayıplara yol açtığı Avrupa ülkeleri olan İspanya, İtalya ve Fransa’dan Avrupa Birliği’ne (AB) sert eleştiriler geliyor. İtalya ve İspanya’nın geçtiğimiz hafta ortaya attığı ‘korona fonu’ talebi karşılık bulmazken, bazı İtalyanlar AB bayrağı yakarken görüntülendi. Son olarak Fransa Avrupa İşleri Bakanı Amelie de Montchalin’den Brüksel’e tepki geldi.

‘POPÜLİST PARTİLER OY KAZANIR’

Gazete Duvarın haberine göre Montchalin, birliğin geçtiğimiz hafta salgının yol açtığı ekonomik sorunlara karşı ortak önlem alamamasını eleştirdi. Fransız bakan, France Inter radyosuna demecinde “Eğer Avrupa sadece işler iyiyken tek bir pazar olacaksa, o zaman bunun bir anlamı yok” dedi. Montchalin, AB liderlerinin böylesine büyük bir krizde ortak hareket edememesinin popülist partilere oy kazandıracağı uyarısında bulundu.

‘VAROLUŞSAL SORUNLAR YARATIYOR’

Montchalin, “Avrupa’nın diğer yerleri hasta kalırsa, Almanya ve Hollanda’nın da ekonomisi düzelmez. Korona virüsü krizi Avrupa için varoluşsal sorular yaratıyor” diye konuştu.

‘TRAJİK BİR HATA OLUR’

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de dün yaptığı açıklamada, Brüksel’e korona virüsü salgınına karşı bir ‘iyileşme fonu’ kurma çağrısında bulundu. Conte, salgının yarattığı acil durumu ele almamanın AB için ‘trajik bir hata olacağını’ söyledi.

AB BAYRAĞI YAKANLAR VAR

Ölü sayısının 10 bini geçtiği İtalya’daysa, AB’ye tepki var. Sosyal medyada “Biz kendimizi kurtarırız” etiketiyle paylaşımlar yapılırken, bazı milliyetçi İtalyanlar ülkenin mili marşı eşliğinde Avrupa Birliği bayrağı yakarken görüntülendi.

ZİRVEDE NE OLDU?

Avrupa Birliği’nin perşembe günü video konferans yoluyla düzenlenen zirvesinde liderler ortak bir ekonomik plan üzerinde uzlaşamamıştı. Toplantı tam altı saat sürmüş, Fransız haber ajansı AFP’ye göre İtalya, Portekiz ve İspanya’nın oluşturduğu güney bloku, Almanya ile Hollanda’nın başı çektiği kuzey blokunu ortak ekonomik adımlara ikna edememişti.

AFP’nin haberinde, tarafların liderleri arasında sert tartışmalar yaşandığı, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in “Avrupa Birliği projesi risk altında” dediği, İtalya Başbakanı Conte’nin ise ‘AB’nin bir savaşa gerçekten hazır olup olmadığını sorduladığı’ belirtilmişti. Habere göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel bile söz konusu anlaşmazlığın Avrupa’nın istikrarını tehdit ettiğini söylemişti. Ancak zirve bir bildiri yayınlanmadan son buluş, euro bölgesinin maliye bakanlarının iki hafta içinde bir çözüm bulmaya çalışacağı belirtilmişti.