AB’den göçmen kriziyle ilgili açıklama: “Türkiye’yle, daha çok para vermek için görüşüyoruz”
AB: “Türkiye’yle daha çok para vermek için görüşüyoruz ancak sığınmacıların askı unsuru olarak kullanılması kabul edilemez”
İdlib’de Suriye ordusunun saldırıları sonucu Türk askerlerinin şehit olması üzerine sınırların açılması kararının yankıları sürüyor. Göçmenler, Avrupa’ya geçebilme umuduyla sınıra akın ederken, Yunan polisinin sert müdahalesiyle karşılaşıyor.
Yunanistan cephesi Avrupa Birliği’nden (AB) destek isterken, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’den açıklamalar geldi.
“TÜRKİYE’NİN YÜKÜ BÜYÜK”
Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi konuşan Borrell, dün gündeme gelen Türkiye’ye mülteciler için ek yardım iddialarına değindi. Mültecileri pazarlık konusu olarak göremeyeceklerini belirten Borrell, “Mali yardım konusunu tartışacağız. Türkiye’nin büyük bir yükü var ve bunu anlamak zorundayız. Ancak öte yandan mültecilerin baskı unsuru olarak kullanılmasını kabul edemeyiz” dedi.
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