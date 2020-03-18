AB’den Rusya’ya koronavirüs suçlaması: Krizi kötüleştirmek için yapıyorlar
Koronavirüs can almaya devam ederken, Avrupa Birliği'nden Rusya'ya şok bir suçlama geldi. Reuters'ın iddiasına göre AB, Rusya'yı virüsle ilgili dezenformasyon yapmakla itham ediyor.
Reuters’ın elde ettiği Avrupa Birliği (AB) belgesine göre Rus basını, koronavirüsün olumsuz etkisini artırmak, panik ve güvensizlik yaratmak için harekete geçti.
Söz konusu belgede, “Rus basını ve Kremlin yanlısı medya tarafından COVID-19’a dair önemli büyüklükte bir dezenformasyon kampanyası yürütülüyor” ifadeleri yer aldı.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi’nden yayınlanan belgede, “Kremlin’in dezenformasyon kampanyasının amacı Batılı ülkelerde sağlık krizini kötüleştirmek. Bu amaç Kremlin’in Avrupalı toplumların düzenini bozma çabalarını oluşturan stratejisinin bir parçası” denildi.
Video Haberler
- Özel harekat ile Yunan güvenlik güçleri karşı karşıya!
- MSB'den Çanakkale Zaferi'ne özel klip
- Karantina yurdunda ilk sabah!
- Ağlayarak anlattı: Bizim yaptığımız hataları yapmayın!
- Polis, karantinadaki yolcuyu götürdü
- Video konferans yoluyla kriz masasını topladı
- Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüs açıklaması
- Harbiye'de Atatürk'e büyük saygısızlık
- Maskeyle ve davetsiz nikah kıydırdılar
- Antalya'da kar yağışı altındayken görüntülendiler