ABD'li aktör Gene Dynarski hayatını kaybetti
"Seinfeld" ve "Star Trek" gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan ABD’li aktör Gene Dynarski, Los Angeles’taki bir rehabilitasyon merkezinde hayatını kaybetti.
Oyun yazarı Ernest Kearney, Dynarski'nin 27 Şubat’ta Los Angeles’ın Studio City semtindeki bir rehabilitasyon merkezinde hayatını kaybettiğini duyurdu.
Gene Dynarski, "Seinfeld" dizisinde Lloyd Bridge karakterinin oğlu Izzy Mandelbaum Jr. rolüyle hafızalarda yer edinmişti.
86 yaşında hayata veda eden Dynarski, "Close Encounters of the Third Kind", "Star Trek" ve "Batman" gibi filmlerde de rol almıştı.
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