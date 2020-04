ABD'li aktör Gene Dynarski hayatını kaybetti

25 Nisan 2020 Cumartesi, 10:32

Oyun yazarı Ernest Kearney, Dynarski'nin 27 Şubat’ta Los Angeles’ın Studio City semtindeki bir rehabilitasyon merkezinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gene Dynarski, "Seinfeld" dizisinde Lloyd Bridge karakterinin oğlu Izzy Mandelbaum Jr. rolüyle hafızalarda yer edinmişti.

86 yaşında hayata veda eden Dynarski, "Close Encounters of the Third Kind", "Star Trek" ve "Batman" gibi filmlerde de rol almıştı.