ABD’li eski maslahatgüzar Venezuela'daki darbeye katıldı

10 Mayıs 2020 Pazar, 11:51

Venezuela’da hafta başında denenen ABD destekli suikast ve darbe girişimine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Muhalif lider Juan Guaido ile ABD’li özel güvenlik şirketi Silvercorp arasında imzalanan anlaşma tartışma konusu oldu.

ABD’nin önde gelen yayınlarından Washington Post, Venezuelalı muhalif lider Juan Guaido’nun Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu devirmesi için özel güvenlik şirketi Silvercorp’u 213 milyon dolara kiraladığını gösteren belgeyi yayımladı.

PLAN AÇIKLANDI

Buna göre, Guaido’nun Silvercorp ile müzakere ettiği 42 sayfalık belgede, hangi kara mayınlarının döşeneceğinden hangi zırh ekipmanının kullanılacağına dair pek çok taktik ayrıntı içeren bir plan yer alıyor. Ancak küçük bir grup komandonun, iktidardaki Bolivarcı hükümete sadık yüz binlerce güvenlik gücünü nasıl alt edebileceğine değinilmiyor.

Anlaşmada, “Hizmet Sağlayan Grup, ‘Başhedef’ Nicolas Maduro’yu yakalama/gözaltına alma/devirme, işbaşındaki rejimi devirme ve tanınan Devlet Başkanı Juan Guaido’yu başa geçirme operasyonunu planlama ve icra etmede Ortak Grup’a danışmanlık ve yardım sağlayacaktır” ifadelerinin yer aldığı da kamuoyuna duyuruldu.

SES KAYITLARI

Guaido’nun Silvercorp’un CEO’su Jordan Goudreau ile anlaşma imzalamadan önce görüştüğü iddiası da kamuoyunda yer aldı. Venezuela Televizyonu (VTV), Guaido ile Goudreau arasında geçtiği ileri sürülen görüşmenin ses kaydını yayımladı.

Ses kayıtlarında, Goudreau’nun, endişeli olup olmadığını sorması üzerine Guaido, “Endişelerim var ancak ülkemiz için doğru olanı yapıyoruz. Çok ciddi bir insani kriz içindeyiz ve bu durumu halletmek zorundayız” cevabını veriyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın desteğini alan muhalif lider Guaido’dan konuya ilişkin henüz açıklama gelmezken, Guaido’nun danışmanı Juan Rendon, CNN’e açıklama yaptı. Rendon, ‘Guaido’nun Silvercorp ile istikşafi bir anlaşmaya imza attığını, ama anlaşmanın tamamlanmadığını, Silvercorp’un Guaido’nun desteği olmaksızın yüzüne gözüne bulaştırarak bir intihar misyonuna kalkıştığını’ savundu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise kendisini öldürmesi için Guaido’dan “Siyasi hasmını öldürtmek için sözleşme imzalayacak çapsızlıkta bir hırsız, bir suçlu” diye bahsetti. Açıklamasında, Trump yönetimini ise ‘O rezille darbeye girişiminin fiyaskoya döndüğünü kabul etmeye’ çağırdı.

Aynı zamanda, ülkeye denizden teknelerle sızma girişimine ABD’nin eski Venezuela maslahatgüzarı James Story’nin de katıldığını açıklayan Maduro, “Onu kovduk, şimdi Kolombiya Bogota’da görevli. James Story’nin Macuto Körfezi silahlı güçlerince bastırılan bu başarısız silahlı istilanın sorumlusu olduğunu söyleyebilirim” dedi. Maduro, Kolombiya hükümetinin darbe girişiminde parmağı olduğunu bir kez daha hatırlattı.