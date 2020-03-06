ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı: 5 yaralı

06 Mart 2020 Cuma, 14:53

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkent Tunus'taki ABD Büyükelçiliği yakınında iki intihar eylemcisi tarafından bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda güvenlik güçlerinden 5 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları ise saldırganların büyükelçiliğin yakınındaki güvenlik noktasına yöneldiğini aktardı. ABD'nin Tunus Büyükelçiliği’nin bulunduğu başkentin Buhayra bölgesi, çok sayıda diplomatik misyonun yanı sıra uluslararası kurum ve kuruluşların temsilciliklerine de ev sahipliği yapıyor.

ABD’nin Tunus Büyükelçiliği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Güvenlik görevlileri, büyükelçilik yakınlarında yaşanan saldırının ardından durumu kontrol altına aldı” denildi.

