Abdullah Cömert davasında sanık polisin cezası onandı

12 Mart 2020 Perşembe, 13:27

Hatay’daki Gezi Direnişi sırasında polisin attığı gaz bombasıyla vurularak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Abdullah Cömert'in davasında sanık polis Ahmet Kuş'a verilen 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Kuş kararın ardından tutuklandı.

Cömert ailesinin avukatı Hatice Can onama kararını Twitter'dan duyurdu. Verilen kararın eksik olduğunu kaydeden Can şunları söyledi:

"Yargılama olayın olduğu Antakyada değil Balıkesirde yapılarak adalete erişim hakkımız sınırlanmış ve ihlal edilmiştir. Yargılama yapan mahkeme olay yerinde keşif dahi yapamamıştır. Her duruşma için 1200 km yolu gidip gelmek zorunda bırakıldık

Kasten işlenen bir fiil olduğu açıkken sanık kasten öldürmeden alması gereken cezayı almamıştır. #AbdullahCömert bir ara sokakta hedef gözetilerek gaz fişeği ile başının arka kısmından vurulmuştur.

Dosyada ceza alan kişi sadece bir tane polis memurudur. Oysa o gün gaz kullanımı konusunda emir talimat veren amirlerin dosyaya dahil edilmesi gerekirken, başka kimse yargılanmamıştır."