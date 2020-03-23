Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklama yapıyor
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yaptığı açıklamada, cezaevlerinde koronavirüs vakasına rastlanmadığını belirterek, adliyelerdeki önlemlere ilişkin konuştu. Gül, "Adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçilmesine karar verilmiştir" diye konuştu.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklama yapıyor.
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