Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklama yapıyor

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yaptığı açıklamada, cezaevlerinde koronavirüs vakasına rastlanmadığını belirterek, adliyelerdeki önlemlere ilişkin konuştu. Gül, "Adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçilmesine karar verilmiştir" diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
23 Mart 2020 Pazartesi, 13:03

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklama yapıyor.


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