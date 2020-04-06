Adalet Bakanı açıkladı: 12'si hakim 67 personelde koronaya rastlandı

06 Nisan 2020 Pazartesi, 15:36

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni tip koronavirüsle bağlantılı olarak cumhuriyet başsavcılıklarınca 66 ilde 750 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gül ayrıca, "12 hâkim ve cumhuriyet savcısı ile 55 personelde yapılan (Kovid-19) testleri pozitif çıktı. Bu kişilerin sağlık durumları iyi, bir kısmı hastanelerde bir kısmı da evlerinde tedavilerine devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

Gül, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Koronavirüs Koordinasyon Toplantısı'nın dördüncüsünün ardından yaptığı yazılı açıklamada, Cezaevlerindeki yaklaşık 32 bin personelin vardiya sonrasında belirlenen barınma alanlarında izolasyona tabi tutulduğunu, hükümlü ve tutuklularla personelin dışarıyla temasının asgari seviyeye indirildiğini, noterliklerdeki dönüşümlü çalışma modelinin sıkıntısız bir şekilde uygulandığını, yoğunluğun eskiye göre yüzde 80 azaldığını bildirdi.

Bakan Gül, "Adaletin izolasyonu olmaz" denilerek salgın hastalık şartlarından kaynaklanan bu döneme özgü birtakım suçlara karşı da etkin mücadele edildiğini vurguladı.

"12 hakim ve cumhuriyet savcısı ile 55 personelde yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı"

Bu süreçte fedakarca mesailerini sürdüren ceza ve tevkifevleri personeline teşekkür eden Bakan Gül, "12 hakim ve cumhuriyet savcısı ile 55 personelde yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı. Bu kişilerin sağlık durumları iyi, bir kısmı hastanelerde bir kısmı da evlerinde tedavilerine devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet başsavcılıklarının çeşitli suçlara yönelik yürüttüğü soruşturmalara ilişkin Gül, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet başsavcılıklarınca 66 ilde 750 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada manipülatif haber ve paylaşımlarla ilgili 568, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza rencide edici davranışlarla ilgili olarak 8, karantina tedbirine aykırı davranma eylemleriyle ilgili 85, stokçuluk, karaborsa, kaçak tıbbi malzeme satmak suçundan da 89 kişi hakkında başlatılan soruşturmalar devam ediyor."