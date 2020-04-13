Adalet Bakanı Gül: 3 hükümlü koronavirüsten yaşamını yitirdi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "5 açık ceza infaz kurumundaki 17 hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu. 3 hükümlü tedavi sırasında hayatını kaybetti."
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını ile ilgili olarak, kapalı ceza infaz kurumlarında pozitif vaka görülmediğini belirtti.
Bakan Gül, "Hastanelerde tedavileri devam eden 14 hükümlüden 13'ünün sağlık durumu iyi, kronik rahatsızlığı bulunan 1 hükümlü yoğun bakımda" açıklamasında bulundu.
5 açık ceza infaz kurumundaki 17 hükümlüye Kovid-19 tanısı konulduğunu ifade eden Gül, 3 hükümlünün tedavi sırasında hayatını kaybettiğini söyledi.
Bakan Gül, "14 hakim ve savcı, 32 adliye, 79 cezaevi ve 34 Adli Tıp Kurumu personelinin koronavirüs testleri pozitif çıkmıştır." dedi.
Adalet Bakanı Gül, savcılıklarca Kovid-19 ile bağlantılı, son bir ayda 71 ilde 1097 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.
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