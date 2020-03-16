Adalet Bakanı Gül yargıda korona önlemlerini açıkladı
Bakan Gül, "Duruşmalar büyük çoğunlukla ertelenmiştir" dedi.
Adalet Bakanı Gül, koronavirüs tedbirleri kapsamında 60 yaş üstü hakim ve savcıların idari izinli sayılacağını bildirdi.
Bakan Gül'ün açıklaamlarından satır başları şöyle:
"Cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların sağlığı devlete emanettir. Bu konuda büyük titizlik gösterilmesi hepimizin ortak beklentisidir.
Cezaevlerinde pozitif korona vakasına rastlanmadı.
Haftasonu noterlik hizmetleri yeni bir talimata kadar ertelendi.
Denetimli serbestlik kapsamında hükümlülerin toplu olarak yaptıkları tüm faaliyet ve çalışmalar sona erdirilmiştir.
Avukatlarımızın bu süreçte görüşmelerini asgari düzeyde gerçekleştirmesini öncelikle öneriyoruz. Acil ve çok gerekli haller varsa da, hiçbir şekilde temas söz konusu olmayacak şekilde avukatlarımızın kapalı görüş yapması yönünde Bilim Kurulu'nun bir tavsiyesi ve bu konuda alınmış bir karar var.
(Cezaevlerinde ertelenen açık görüş ve ziyaretler) Bu görüş hakları saklıdır ve risk ortadan kalktıktan sonra kullanamadıkları tüm haklar kullanılacaktır."
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