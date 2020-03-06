Adalet Bakanı'ndan 8 Mart talimatı: Kadın tutuklulara açık görüş

06 Mart 2020 Cuma, 09:36

Adalet Bakanlığı kadın hükümlü ve tutukluların faydalanması için 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde açık görüş düzenleyecek. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül imzalı genel yazıyla gönderiler talimata göre ceza infaz kurumlarında bulunan tüm kadın tutuklu ve hükümlüler açık görüşten faydalanabilecek. Kadın tutuklu ve hükümlüler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşleriyle görüşebilecek. Açık görüşten kapalı cezaevlerinde bulunan toplam 9 bini aşkın kadın hükümlü ve tutuklu faydalanacak.

Açık görüşler yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve bir saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak üzere 09.00-17.00 saatleri arasında yaptırılacak.