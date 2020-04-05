Adanalılar Portakal Çiçeği Karnavalı’nı balkonlarda kutladı

05 Nisan 2020 Pazar, 15:27

Adana’da bu yıl 3-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 8. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi. Ancak karnaval komitesi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Adanalıları “EVDEKArnavaL” sloganıyla, karnavalı balkonlarından kutlamaya davet etmişti.

Bu kapsamda Adana'da dün akşam saatlerinde balkonlarına çıkan yurttaşlar karnavalı balkonlarından kutladı. Müzik eşliğinde şarkı söyleyerek ve dans ederek eğlenen Adanalılar renkli görüntüler oluşturdu.

Karnaval coşkusu aynı zamanda Instagram üzerinden canlı olarak yayınlanarak binlerce kişinin katıldığı bir etkinlik olarak da tarihe geçti.

Bu anlara ilişkin görüntüler ise Seyhan Belediyesi'nin sosyal medya hesabından “Adana’ya imkansız de sonra otur izle, Karnaval evde dewamke” ifadeleri ile paylaşıldı.