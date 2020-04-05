Adanalılar Portakal Çiçeği Karnavalı’nı balkonlarda kutladı
Adana’da koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl 8. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı iptal edildi. Adanalılar karnavalı “EVDEKArnavaL” sloganıyla balkonlarda kutladı. Dünyada bir ilk olarak Instagram üzerinden canlı yayın ile yapılan karnavala binlerce kişi katıldı.
Adana’da bu yıl 3-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 8. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi. Ancak karnaval komitesi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Adanalıları “EVDEKArnavaL” sloganıyla, karnavalı balkonlarından kutlamaya davet etmişti.
Bu kapsamda Adana'da dün akşam saatlerinde balkonlarına çıkan yurttaşlar karnavalı balkonlarından kutladı. Müzik eşliğinde şarkı söyleyerek ve dans ederek eğlenen Adanalılar renkli görüntüler oluşturdu.
Karnaval coşkusu aynı zamanda Instagram üzerinden canlı olarak yayınlanarak binlerce kişinin katıldığı bir etkinlik olarak da tarihe geçti.
Bu anlara ilişkin görüntüler ise Seyhan Belediyesi'nin sosyal medya hesabından “Adana’ya imkansız de sonra otur izle, Karnaval evde dewamke” ifadeleri ile paylaşıldı.
Video Haberler
- Koronavirüse yakalanan radyocu: Böyle ölmek istemezseniz
- Yoğun bakım çalışanlarından 'penguen dansı'
- Cezavinden dumanlar yükseldi, isyan sloganları atıldı
- Manisa'da kan donduran görüntüler!
- Neden sokağa çıktın? sorusuna böyle yanıt verdi
- Sokağa çıkma yasağı kontrolü robotlara emanet
- Koronavirüs bu ilçeye uğramadı
- Canlı yayında koronavirüs röportajı böyle ağlattı
- Sevgilisini rahatsız eden arkadaşını ensesinden vurdu
- Canlı yayında olduğunu unutup sigara yaktı!