Adanaspor'un acı kaybı

23 Nisan 2020 Perşembe, 12:42

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor'da teknik direktör Coşkun Demirbakan'ın yardımcılığını yapan Zafer Karagöz (45), yaşamını yitirdi.

Futbola Gençlerbirliği'nde başlayan ve aralarında Konyaspor, Kayseri Erciyesspor, Sakaryaspor ve Eskişehirspor'un da bulunduğu çok sayıda takımda forma giyen Zafer Karagöz, mide kanseri nedeniyle İstanbul'da tedavi görüyordu. Karagöz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Antrenör Zafer Karagöz için son olarak görev yaptığı Adanaspor, kulübün sosyal medya hesabından, "Seni tanımak güzeldi. Mekanın cennet olsun hocam" mesajını paylaştı.



