ADD'nin İdlib şehitlerini anma programına valilik engeli

05 Mart 2020 Perşembe, 13:56

Atatürk Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezi tarafından, 81 ilde eşzamanlı olarak İdlib şehitleri ve tüm şehitlere saygı amacıyla yapılacak basın açıklaması, İzmir’de valilik engeline takıldı. ADD üyelerinin, Konak ilçesinde bulunan Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelerek İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından basın açıklaması yapılması talebine Valilik izin vermedi.

ADD yönetimi, şehitleri anmak istediklerini, bunun engellenmesini doğru olmadığını belirterek emniyet yetkilileri ile görüştü. Ancak görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmadı. Bunun üzerine ADD üyeleri, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk anıtına karanfil bırakarak alandan ayrıldı.

'VATANIMIZA SAHİP ÇIKMAK İÇİN SOKAĞA ÇIKIYORUZ'

Konuya ilişkin ADD yönetiminden yapılan açıklamada, "Biz bir dava kuruluşuyuz. Davamız, Türkiye Cumhuriyeti ne onun kuruluş ilkelerine ve felsefesine sahip çıkmaktır. Dünyanın neresinde, bir devletin kuruluş felsefesine sahip çıkıyor diye bir kurum ve örgüt engellenebilir ki? Dünyanın hiçbir çağdaş ülkesinde böyle bir şey olamaz. Biz dogruyuz. Doğruları savunuyor ve ifade ediyoruz. Yanlışa da yanlış diyoruz. Bunedenle, bugün ki etkinliklerimiz çok önemlidir. Hiç bir şekilde provokasyona kapılmadan ,bize yakışır bir olgunlukla Atamızın Anıtları önünde, Onun manevi huzurunda şehitlerimize saygılarımızı sunacağız. Polisle karşı karşıya gelmek gibi bir kaygı ve endişe yersizdir. Çünkü, bizim amacımız olay çıkarmak degil, millî değerimiz olan şehitlerimize tane ifadesiyle adeta kucumseyenlere bir nevi cevap vermektir. Dün, Afyonkarahisar Dinar da ki Şehit cenazesinde , cenaze namazı kılınıyor, cenaze tam yola çıkmak üzereyken, eski bakan Veysel Eroğlu geliyor. Ben geç kaldım, namazı yeniden kılın diyor ve o namaz yeniden kılınıyor. Bu ne saygısızlık tır, bu ne aymazlıktır,bu ne dengesizliktir? Biz, işte bu tür yapılanlara karşı,yani, yanlışlara karşı mücadele etmek zorundayız. Asla geri adım atmayacağız. Belli ki bizim sokağa çıkmamız dan korkuyorlar. Bu çok net. Evet, biz sokağa çıkıyoruz, ama devletimize ve vatanımıza sahip çıkmak için çıkıyoruz. Bizler, şehitler vermiş bir büyük kurumu temsil ediyoruz, dolayısıyla, şehitlerimize sahip çıkmak da bize düşer.” denildi.