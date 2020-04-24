"Adil yargılanma" talebiyle ölüm orucu eylemi yapan Mustafa Koçak yaşamını yitirdi

24 Nisan 2020 Cuma, 13:23

Mustafa Koçak’ın babası Hasan Koçak, sürece dair “Somut bir delil yok. Mahkemede hiçbir şekilde oğlumun savunma yapılmasına izin verilmedi. Gizli tanık B.E’nin ‘Köftecide bana söyledi’ ifadesi yüzünden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Verilen cezanın bir dayanağı yok. Tanık ifadeleri çelişkili. Tanıklardan biri olan C.Y, daha sonra yurt dışına gittiğinde Almanya’da ifadesini değiştirdi. Baskı altında ve zorla ifade verdiğini söyledi. Suçsuz oğlum kendini kurtarmak isteyen bir itirafçının kurbanı oldu. Bir gencin hayatını karartmak bu kadar kolay mı? Sırf bu yüzden iki senedir cezaevinde işkence görüyor. Tek isteği adil yargılanmak” demişti.