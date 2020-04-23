ADK/T’lerden 100’üncü yıla özel dergi

23 Nisan 2020 Perşembe, 21:55

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100’üncü yılına özel İstanbul Bilgi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi'nin ADK/T'lerinin ortak çalışması ile "100. Yıl Dergisi" yayınlandı.

Prof. Dr. Ergün Aybar ve Metin Aydoğan’ın yazılarının bulunduğu dergide; Türk Donanma tarihi, erken Cumhuriyet yıllarındaki iktisadi gelişim, ekonomik bağımsızlık düşüncesinin temeli, Ulusal Mücadele, Birinci Meclis gibi konular ele alındı. Derginin duyurusu ADK/T’lerin sosyal medya hesaplarından saat 19.23’ te yapıldı. Söz konusu paylaşımda, “Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılında, "İstanbul ADT/K 100. Yıl Özel" dergimiz yayında! İstanbul'da bulunan 6 üniversitenin Atatürkçü Düşünce Topluluğu/Kulübü olarak çıkarmış olduğumuz 100. yıla özel dergimize, topluluklarımızın profillerinde bulunan linklerden ulaşabilirsiniz. Egemenliğin "Ulusumuza" ait olduğu nice yüzyıllara!” ifadeleri kullanıldı.



‘ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEYİ YAŞATMAK ADINA'



100. Yıl Dergisi ile ilgili Cumhuriyet’e ortak açıklamada bulunan ADK/T üyeleri şunları kaydetti:



“100 .Yıl Dergisi; İstanbul’da bulunan, bağımsız ve özgürlükçü bir tutum çerçevesinde hareket eden Atatürkçü Düşünce Kulüpleri ve Toplulukları’nın ortak arzu ve çabalarıyla çıkardıkları bir öğrenci dergisidir. Bu okullararası işbirliğinin, hiçbir kurum veya kişiyle bağlantısı olmamakla birlikte tek amacı bağımsız ADK/T’ler arası işbirliğini artırmanın ve de 100’üncü yılların manevi önemi kapsamında Atatürkçü düşünceyi yaşatmak, geliştirmektir."

‘ÖZGÜR DÜŞÜNCE İÇİN KURUMSAL BAĞIMSIZLIK’

Kurumsal bağımsızlığı sağlamaya çalıştıklarını belirtenADK/T üyeleri, şu ifadeleri kullandı:



"Her şeyden önce bilinçli ve sorumlu vatandaşlar olarak ülkemize egemen olan düşünsel kısırlığa karşı siyaset ve toplum bilim alanında entelektüel bir katkıda bulunmaya ve bu bağlamda özgür düşüncenin koşulu olan kurumsal bağımsızlığı sağlamaya çalışıyoruz. Bu sebeple dergi kapağında ismi geçen üniversiteler olarak ortak amacımız, Atatürk İlke ve Devrimleri’ni kılavuz edinmiş ve bu bağlamda bir araya gelmiş ADK/T’lerin çeşitli konular üzerindeki makale ve araştırmalarını ortak bir dergide buluşturarak değerli okuyucularımızla paylaşmak ve birbirlerimizin görüşlerinden faydalanmaktadır. Üniversitelerde bulunan Atatürkçü düşünceye sahip gençler birlikteliğinin güçlendirilmesi ve ülkemizde Atatürkçü birikim ile bağımsız, özgür düşünceye küçük bir katkıda bulunulması ise en büyük temennimizdir. Kurucu liderler ile Atatürkçü düşünce için şehit düşen nice kalemin hatırasına saygı ile…"