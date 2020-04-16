Af düzenlemesi: 100 bin kişi cezaevinden çıksın 6 gazeteci hariç

16 Nisan 2020 Perşembe, 15:51





Avukat Hüseyin Ersöz’e göre düzenlemede önemli bir nokta unutuldu. Mit kanununa muhalefet suçu kapsam dışında tutuldu ancak denetimli serbestliğin 2 yıldan 3 yıla çıkarılması tahliyelerin önünü açacak. Tutuklu gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun tahliye edilmesi için dilekçe veren Avukat Hüseyin Ersöz, Cumhuriyet Tv’den Serhat Doğan’ın sorularını yanıtladı.

Ersöz; şunları söyledi: Verdiğimiz dilekçe infaz düzenlemesinin içinde yer alan fakat daha sonra bu infaz düzenlemesinin içerisine Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’ı kapsamayacak şekilde bir önergeyle sokulan bir düzenleme unutulan bir alanı ilgilendiriyor. O’da şu: Mit Kanunu’na muhalefetle suçlanan gazetecilerle, kanunun başlangıcında infaz kanununun düzenlenmesi sırasında bir istisna öngörülmemişti. Bu hiçbir zaman istisna olmadı. Fakat şu anda Mit Kanunu’yla suçlanan kaç kişi var diye sorarsanız 6 gazetecinin dışında kimse yok cevabını veririm size. Böyle bir durumda son dakika sizin infaz kanunu kapsamının içerisinde olan bu suçu gece yarısı verilen bir önergeyle eğer bu kanun kapsamının dışında istisnası arasına sokarsanız böyle bir durumda kişiye özel çıkarılmış olan yani bu gazetecilerin cezaevinden çıkmasını zorlaştıracak bir düzenleme ile hayata geçirmek istiyorsunuz demektir. Bu hayata geçirildi. Yani Barış Terkoğlu ve Pehlivan ile diğer gazeteciler bu kapsamın dışında yani infaz kanununun dışında kaldılar fakat bu düzenlemeyi yaparken atladıkları husus aynı zamanda bu konunla denetimli serbestlik süresinin 3 seneye çıkartılması söz konusuydu. Çıkarıldı fakat orada bu kişiler yani tutuklu gazeteciler ceza indiriminden faydalanamaz dediler. Ama denetimli serbestlik sürelerinden faydalanamaz demediler. Bununla ilgili bir düzenleme getirmediler. Getirmeyince de Barış’ların yargılandığı dava dosyası ile ilgili şu anda faydalanabilecekleri bir alan doğdu. Bizde bunu göz önünde bulundurarak serbest bırakılmaları için dilekçe verdik