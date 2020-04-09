'Af iktidarın çocuklarına'
TBMM'de Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 8 inci maddesi görüşüldü. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan Cumhuriyet gazetesinin 'Af iktidarın çocuklarına' manşetini göstererek teklifi eleştirdi.
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