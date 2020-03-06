Afganistan'da siyasi liderlerin katıldığı anma törenine bombalı saldırı

06 Mart 2020 Cuma, 10:32

Başkent Kabil'in Musalla bölgesinde Hazaraların eski lideri Abdul Ali Mezari'nin ölüm yıl dönümü vesilesiyle yapılan anma töreninde, Yüksek Barış Şura Başkanı Kerim Halili'nin konuşması sırasında roketli ve silahlı saldırıda bulunuldu.



Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, saldırıda 27 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Saldırıda 29 kişinin yaralandığını ifade eden Rahimi, ölenler arasında çocuk ve kadınların da bulunduğunu kaydetti.

Rahimi, saldırganların etkisiz hale getirildiğini vurguladı.

YETKİLİLER SON ANDA KURTULDU

Törene katılan Afganistan İcra Kurulu Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Abdullah Abdullah, Yüksek Barış Şura Başkanı Kerim Halili ve Hazara liderlerinden Muhammed Muhakkik'in saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Saldırı sırasında tören alanında bulunan Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'un oğlu Batur Dostum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu saldırının siyasi bir oyun ve demokrasiye yapılan bir darbe olduğunu söyledi.

Saldırganların hedefinde törene katılan siyasiler olduğunu dile getiren Dostum, siyasilerin bulunduğu bölgeye yakın bir yere 3 roket mermisinin de isabet ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani, sosyal medya hesabından, saldırının insanlığa ve Afganistan'ın ulusal birliğine karşı suç olduğu paylaşımında bulundu.

Taliban yaptığı açıklamada saldırıyla bağlantılarının olmadığını belirtti.

Geçen yıl aynı anma töreninde düzenlenen saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.











