Ağaoğlu:Yüzüne tükürülen hakem...

09 Mart 2020 Pazartesi, 08:30

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, katıldığı bir televizyon programında sert ifadeler kullandı. Gaziantep FK maçı hakemi Halis Özkahya’nın verdiği kararlar hakkında ve MHK başkanının Trabzonspor’un açıklamasına verdiği cevap hakkında konuşan Ağaoğlu “Suratına tükürülen bir hakemin hala hakemliğe devam ettirilmesini konuşuyoruz. Kötü hakem olduğu halde devam ettirilen hakem hakkında konuşuyoruz. Ya arkasında birileri var ya da hakem eksikliği diyeceksiniz.” İfadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu’nun konuşmasından satır başları şu şekilde;

"Sivasspor - Galatasaray maçı güzeldi, ben zevk aldım. Tarafsız seyredince, insan farklı gözle bakıyor. Sivasspor'u tebrik ediyorum, geldikleri nokta, ortaya koyulan mücadele takdir edilesi. Bizim gibi olumsuzluklarla mücadele eden bir Anadolu takımı. Taraftar sezon başından beri bana hep şunu soruyordu, 'Bu sene, o sene mi?' Mücadelemiz şimdi başlıyor, bu hafta, o hafta. Bundan sonra mücadele başlıyor. 'O sene, bu sene'nin başlangıcı da bu hafta."