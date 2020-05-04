Ahmet Şık HDP'den istifa etti

04 Mayıs 2020 Pazartesi, 19:10

2018 Genel Seçimleri'nden HDP'den İstanbul milletvekili seçilen gazeteci Ahmet Şık, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

HDP eş başkanlarını tenzih ederek, HDP yönetiminde bulunan hakim anlayışın partinin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tuttuğunu ifade eden Şık, bu durumlar neticesinde 1 Nisan'da verdiği istifa kararının 4 Mayıs günü resmiyet kazandığını söyledi.

Ahmet Şık'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Eş başkanlarımızı tenzih ederek, parti yönetiminde bulunan hakim bir anlayışın HDP'nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP’den istifa ettim.

"1 Nisan günü, ilgililerine iletmiş olduğum istifa kararım, bugün (4 Mayıs 2020) itibariyle resmiyet kazanmıştır. Kararım bireysel bir politik tutumun yansıması olup herhangi bir komplo teorisine itibar edilmemesi temennimdir. Yolumuz açık önümüz barış olsun."