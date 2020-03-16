Ahmet Taner Kışlalı Parkı Menemen’de açıldı

16 Mart 2020 Pazartesi, 08:46

Menemen Belediyesi tarafından Esatpaşa Mahallesi’nden yapımı tamamlanan parkın açılışına, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve eşi Dilek Aksoy, CHP Menemen İlçe Başkanı Turan Erdoğan, Ahmet Taner Kışlalı’nın eşi Nilüfer Kışlalı, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda Menemenli katıldı.

“ÖLEN AYDINLARIMIZIN YERİ DOLDURULAMADI”

1999 yılında Ankara’da evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ahmet Taner Kışlalı’nın anısına yapılan parkın açılış töreninde konuşan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “90’lı yılların aydın cinayetlerini hepimiz biliyoruz. Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Turan Dursun ve onlar gibi daha nicelerini 90’lı yıllarda kaybettik. Hepsine faili meçhul dediler. Halbuki faili malumdu. Bu, açık bir şekilde gerçekleştirilmiş, bu toprakların filizlerini, bu topraklarda yetişmiş devrimci, Atatürkçü aydınları bilinçli bir şekilde yok eden siyasi bir tercihti. Bugün televizyonlara baktığımız zaman karşımıza, Atatürk’e hakaret eden, cumhuriyetin tüm değerlerini hiçe sayan, onları ayaklarının altına paspas eden sahte aydınlar çıkıyor. Bu toprakları çölleştirmeye çalışan bir anlayış var. Bugün geldiğimiz noktada maalesef Ahmet Taner Kışlalı’nın yeri doldurulamadı. Uğur Mumcu’nun yeri doldurulamadı. Diğer öldürülen aydınların yeri doldurulamadı” dedi.

Bu ülkenin ortak paydasının ulusçuluk olduğunu, ümmet toplumu olmadığımızı söyleyerek sözlerine devam eden Başkan Aksoy, “Bizdeki milliyetçilik bilinç milliyetçiliğidir, ırkçı milliyetçilik değildir, Atatürk milliyetçiliğidir. Bu toplumu var eden şey de o ulusçuluktur. Bugün Arap ülkelerine baktığımız zaman hepsi dağılıyor. Peki Türkiye neden karıştırılamıyor? Ulus mantığından dolayı. Çünkü bizim çimentomuz güçlü. Bizim çimentomuzda Atatürk var, bizim çimentomuzda cumhuriyet var, laiklik var, demokrasi var. Dolayısıyla kimse bizi birbirimize düşüremez” açıklamasını yaptı.

Parkın açılışına katılan Ahmet Taner Kışlalı’nın eşi Nilüfer Kışlalı ise yaptığı konuşmada, “Bana hep böyle bir acıyla nasıl baş edebiliyorsun dediler. Ben de onlara sizlerin sayesinde dedim. Ben 20 yıl sonra bugün hala buradaysam, sizler onu anmak için benimle birlikte buradaysanız, bu Ahmet’in başarısı, Ahmet’in gücü, sizlerin gücüdür. Çok teşekkür ederim” diyerek sözlerine başladı.

İnsanların anıldıkları sürece yaşadığını söyleyen Nilüfer Kışlalı, “Ahmet parkları çok severdi. Onu konferans için bir yere çağırdıklarında bir şey ister misiniz diye sorarlardı, o da hep kalacağım yer bir parkın yakınında olsun, bir de meşhur tatlısı varsa yemek isterim derdi. Şimdi parklara onun ismi verilince ben çok mutlu oluyorum. Ayrıca Kubilay’ın memleketi Menemen’de bir parka adının verilmesi beni daha da duygulandırdı. Kubilay, Ahmet’in çok değer verdiği bir isimdi. Kubilay inandığı değerler uğruna, gericiliğe karşı mücadelede verilen ilk kayıptır. Bu anlamda burada, ilk şehit diyebileceğimiz Kubilay’ın memleketinde, onun gibi inandığı değerler uğruna, gericiliğe karşı, Atatürk devrimlerinin yolunda mücadele ederken öldürülen Ahmet’in adının yaşatılıyor olması benim için çok anlamlı” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, içinde Ahmet Taner Kışlalı adına yapılmış bir halk kütüphanesi de bulunan park hep birlikte gezildi. Başkan Serdar Aksoy ve Nilüfer Kışlalı tarafından, Ahmet Taner Kışlalı’nın en sevdiği ağaç olan Katalpa Ağacı’nın parka dikilmesinin ardından açılış, düzenlenen kokteyl ile sona erdi.