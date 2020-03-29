29 Mart 2020 Pazar, 16:54

Toplum sağlığını korumanın en etkili yolu, en temel yapı birimi olan aile sağlığını korumaktan geçiyor. Sanıldığının aksine birkaç küçük ama etkili yöntem ile aile sağlığını korumak mümkün.

İşte aile sağlığını korumak için 7 öneri:

KİŞİSEL EŞYALARINIZI AYIRIN

Aile sağlığını korumanın en etkili yollarında biri ev içerisinde kullanılan kişisel eşyaların ayrı kullanımıdır. Ülkemizde ortak kullanımın yaygın olduğu tırnak makası, havlu ve kulaklık gibi kişisel eşyaların ayrı kullanımı aile sağlığına büyük ölçüde katkı sağlayacaktır.

SIK SIK EVİNİZİ TEMİZLEYİN

Vücut temizliğiniz kadar, yaşadığınız evin ve odanın temizliği de aile sağlığı açısından oldukça önemlidir. Günde veya en fazla iki günde bir kere olmak üzere evinizi tamamen temizleyin.

YETERLİ VE DENGELİ BESLENİN

Yeterli ve dengeli beslenmek vücut direncinizi arttırır ve hastalıklara yakalanma oranınızı düşürür. Dolayısıyla düzenli, yeterli ve sağlıklı besinler tüketerek aile sağlığınızı koruyabilirsiniz. Buna ek olarak uyku düzeninize de dikkat edin.

VÜCUT TEMİZLİĞİNİ İHMAL ETMEYİN

Tüm aile fertlerinin sık sık duş alması, el ve yüz temizliğine dikkat etmesi ve düzenli olarak tırnaklarını kesmesi aile sağlığını koruyacak bir diğer önlemdir.

FİZİKSEL ETKİNLİKLER YAPIN

Aile sağlığınızın korumanın bir diğer yolu da düzenli spor yapmak veya çeşitli fiziksel aktivitelere katılmaktır. Bu sayede vücut direnciniz yükselecek ve bağışıklık sisteminiz kuvvetlenecektir.

İÇTİĞİNİZ SUYA DİKKAT EDİN

Aile sağlığınızı korumak için tükettiğiniz suyun yeterli PH değerinin yüksek olmasına dikkat edin. Ayrıca evinize küçük maliyetlerle kurabileceğiniz arıtma sistemleri ile aile sağlığınıza katkıda bulunabilirsiniz.

EVSEL ATIKLARDAN KURTULUN

Aile sağlığını korumanın bir temel yöntemi de evsel atıkların uzun süre bekletilmemesidir. Evsel atıklarınızı sık sık evinizin dışına çıkararak mikrop ve bakterilerin yayılmasını önleyeceğinizden tüm aile fertlerinin sağlıklı kalmalarına yardımcı olacağınızı unutmayın.



