Ajda Pekkan: Koronavirüs bize değerlerimizi hatırlatıyor
Şarkıcı Ajda Pekkan, “Gösteriş içip para harcamam. Çantalarım çakmadır. Doğru dürüst tektaşım bile yoktur. Öyle şeylere para harcamam ben. En önemli olan, insanın kendisi. Benden önemli şey yok bu hayatta.” dedi.
Karantina günlerini Kanal D’de yayımlanan 2. Sayfa programında anlatan Pekkan, “Öğlene doğru kalkıyorum. Evde yalnız değilim. Personelim ve asistanım var. Alışverişe şoförüm gidiyor. Şarkılar yapıyorum, besteler dinliyorum, arşivlerle ilgileniyorum. Ne kadar çok koşturuyormuşuz. Hiç kendi değerlerimizle ilgilenmemişiz. Koronavirüs, bizlere bu değeri hatırlatıyor.” diye konuştu.
Video Haberler
- Sokağı bir anda kapladı! İşte dehşete düşüren görüntüler
- Brad Pitt, Trump'la böyle dalga geçti
- Şehirde kız kaçırma olayında ilginç savunma!
- Panik dolu anlar! Gökyüzüne bakan şaştı kaldı
- TRT spikerinin sorusu sosyal medyayı karıştırdı!
- Para yardımını daha çok ihtiyacı olanlar için almadı
- Hırsızı fark etti, evire çevire dövdü!
- Kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
- Kurtuluşu 'Ciao Bella' ile kutladılar
- Mahalleli evden çaldı o oynadı