Ajda Pekkan: Koronavirüs bize değerlerimizi hatırlatıyor

26 Nisan 2020 Pazar, 12:51

Karantina günlerini Kanal D’de yayımlanan 2. Sayfa programında anlatan Pekkan, “Öğlene doğru kalkıyorum. Evde yalnız değilim. Personelim ve asistanım var. Alışverişe şoförüm gidiyor. Şarkılar yapıyorum, besteler dinliyorum, arşivlerle ilgileniyorum. Ne kadar çok koşturuyormuşuz. Hiç kendi değerlerimizle ilgilenmemişiz. Koronavirüs, bizlere bu değeri hatırlatıyor.” diye konuştu.