Akaryakıta çifte zam bekleniyor
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 15, motorinde 10 kuruş zam bekleniyor.
Son günlerde petrol fiyatlarında yaşanan inişli çıkışlı seyirden Türkiye'deki akaryakıt fiyatları da olumlu veya olumsuz etkileniyor. Sektör yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bu gece yarısı itibari ile benzinde 15, motorinde 10 kuruş artış bekleniyor.
Kaynak: NTV
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