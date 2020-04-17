Akaryakıta çifte zam bekleniyor

17 Nisan 2020 Cuma, 10:01

Son günlerde petrol fiyatlarında yaşanan inişli çıkışlı seyirden Türkiye'deki akaryakıt fiyatları da olumlu veya olumsuz etkileniyor. Sektör yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bu gece yarısı itibari ile benzinde 15, motorinde 10 kuruş artış bekleniyor.

Kaynak: NTV



