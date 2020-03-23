Akbank ödemeleri 30 Haziran'a öteledi

23 Mart 2020 Pazartesi, 16:01

Akbank, tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle toplumsal mücadeleye destek vermek üzere aldığı ekonomik önlemleri açıkladı.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre;

Bireysel ve tüzel müşterilerimizin 30 Nisan’a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri talep olması halinde mevcut koşullarla 30 Haziran’a kadar ötelenebilecektir.

Mobil, Internet Şube ve ATM üzerinden gerçekleştirilecek EFT ve havale işlemleri 30 Nisan’a kadar ücretsiz olarak yapılabilecektir.

30 NİSAN'A KADAR

Müşterilerimizin ATM’lerimizden günlük para çekme limiti kart ile ücretsiz 5.000 TL ve ek olarak Akbank Mobil’den QR kod ile ücretsiz 5.000 TL olmak üzere 10.000 TL’ye çıkarılmıştı. Bu uygulamanın süresi 30 Nisan’a kadar uzatılmıştır.

Ayrıca müşterilerimizin Ortak ATM’lerde para çekme, yatırma, bakiye görüntüleme ve kredi kartı borcu ödeme gibi işlemleri 30 Nisan’a kadar ücretsiz hale getirilmiştir.

Açıklamada "Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak ve hep birlikte mücadeleye destek vermek için kurum olarak süreci yakından takip ediyor, gerekli önlemleri hızla hayata geçiriyoruz. 72 yıldır Türkiye’ye inanan ve hiçbir konuda desteğini esirgemeyen Akbank, bu dönemde de müşterilerinin yanında olacak" denildi..