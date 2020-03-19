Akbatı ve Akasya AVM kapandı

19 Mart 2020 Perşembe, 15:19

Akiş GYO koronavirüs salgınına bağlı sağlık tedbirleri kapsamında bünyesindeki alışveriş merkezlerinin faaliyetlerini geçici süre durduracağını açıkladı.

Şirket açıklamayı KAP'a yaptı. İnternet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akiş GYO'nun portföyünde İstanbul Acıbadem'de yer alan Akasya AVM ile Bahçeşehir'deki Akbatı AVM bulunuyor.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) bugün yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle halk sağlığı için AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldığını duyurdu.

Öte yandan, Yeni Gimat GYO da KAP'a yaptığı bildirimde, sahibi olduğu Ankamall AVM'deki toplam 350 kiracıdan 110 tanesinin koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Yeni Gimat, kamu otoritesinden bir bildirim gelene kalan Ankamall AVM'yi açık tutmaya devam edeceğini duyurdu.