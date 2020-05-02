Akdeniz'de 6,3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, saat 15.51'de Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin, 17,9 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.
Girit Adası’nın Arvi kasabasının 120 kilometre güneyinde meydana gelen depremde, can ya da mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 2, 2020
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/ugaPlqGynT
02.05.2020, 15:51:06 TSİ
Büyüklük: 6.3
Derinlik: 17.9 km#Kandilli
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