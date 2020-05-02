Akdeniz'de 6,3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
02 Mayıs 2020 Cumartesi, 16:16

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, saat 15.51'de Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin, 17,9 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

Girit Adası’nın Arvi kasabasının 120 kilometre güneyinde meydana gelen depremde, can ya da mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.


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