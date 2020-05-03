Akdeniz'de art arda depremler
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İl belirlemelere göre Datça'nın kıyıya yakın kırsal mahallerinde hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Akdeniz'de ikinci deprem ise saat 09.38'te yine Datça açıklarında yaşandı. 3.5 büyüklüğündeki deprem, 6.98 kilometre derinlikte meydana geldi.
Afet ve Adil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre saat 08.54'te Datça'nın Akdeniz'e bakan açıklarında aletsel büyüklüğü 4.6 olan deprem meydana geldi. Deprem Datça'nın kıyıya yakın olan Yazıköy, Yakaköy, Sındı, Cumali ve Mesudiye Mahalleri'nden hissedildi. 7.4 kilometre derinlikte meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
BİR DEPREM DAHA OLDU
Akdeniz'de ikinci deprem ise saat 09.38'te yine Datça açıklarında yaşandı. 3.5 büyüklüğündeki deprem, 6.98 kilometre derinlikte meydana geldi.
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