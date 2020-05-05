Akdeniz'de deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
05 Mayıs 2020 Salı, 21:02

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 20.20'de Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 72,30 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.


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