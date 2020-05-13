Akit temsilcisi "Müthiş haber" diye duyurdu: 12 ada, Girit, Libya, Musul, Kerkük, Kırım, Batı Trakya...
İktidar yanlısı Yeni Akit TV'nin temsilcisi "İşte müthiş haber" diye duyurduğu iddiada, sınırdaki birçok yerin Türkiye'ye katılması için dava açtıklarını söyledi.
Yeni Akit gazetesi ve Akit TV Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile beraber 100 STK'nın 12 ada, Girit, Libya, Musul, Kerkük, Kırım, Batı Trakya'nın Türkiye'ye katılması için dava açmaya hazırlandıklarını söyledi.
Yakışıklı'nın Twitter hesabından "İşte müthiş haber" diyerek ortaya attığı iddia şu şekilde:
"İŞTE MÜTHİŞ HABER! Türk Dünyası Day. ve Yard. Derneği ile beraber 100 STK hukuken Türkiye'ye ait olduğunu düşündükleri 12 ada, Girit, Libya, Musul - Kerkük, Kırım, Batı Trakya ile ilgili uluslararası boyutta davalar açmaya hazırlanıyor! Bu topraklar tekrar Türkiye'ye katılabilir!"
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