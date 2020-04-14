Akit TV sunucusu ve annesi koronadan öldü
Akit TV eski sunucusu Süleyman Usta ve annesi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Akit TV sunucu Süleyman Usta ile annesi Nurhayat Usta, korona virüsü nedeniyle aynı gün yaşamlarını yitirdi.
Medyaradar’da yer alan habere göre korona virüsü nedeniyle Akit TV program yapımcısı ve sunucu Süleyman Usta ile annesi Nurhayat Usta, 4 saat arayla öldü.
Süleyman Usta, Akit TV’de Sümenaltı ve Haber Analiz gibi programlara imza atmıştı.
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