AKOM'dan İstanbul için uyarı
İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren yağmur beklenirken, hava sıcaklığının da en yüksek 8 derece olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) hava durumuna ilişkin değerlendirmesine yer verildi. Buna göre, İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (30-70km/s), beraberinde aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.
EN YÜKSEK SICAKLIK 8 DERECE OLACAK
Hava sıcaklıkların da 8-10 derece azalarak kış değerlerine yaklaşacağı tahmin edilen kentte, yarın hava sıcaklığının en yüksek 8 derece olacağı öngörülüyor.
İstanbul'da hava sıcaklıklarının 21 Mart'a kadar mevsim normalleri civarı ile 3-5 derece altında, 21-25 Mart arasında ise 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
HASTALIK UYARISI
AKOM, bahar mevsimlerinde sıcaklıklarda yaşanan ani yükseliş ve azalışlar nedeniyle vatandaşları da uyardı. Hava sıcaklıklarındaki değişimler ve rüzgarın başta soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlar olmak üzere, birçok hastalığa neden olabileceği belirtildi.
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