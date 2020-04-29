AKP hazımsızlığı: Kendilerini eleştiren milletvekillerine hakaret ve tehdit
AKP'li milletvekilleri ve belediye başkanları, kendilerini ve yönetimlerini eleştiren isimlere hakaret ve tehditlerle cevap veriyor.
Koronavirüs sürecinde meydana gelen krizler üzerine muhalif milletvekillerinin yönelttiği eleştirileri hazmedemeyen AKP'liler, sosyal medya hesapları üzerinden hedef aldıkları isimleri tehdit ve hakaret yağmuruna tuttu.
Son olarak mecliste yaptığı konuşmada, "Saray rejiminin sonu geliyor" ifadelerini kullanan CHP Milletvekili Özgür Özel'e, AKP'li vekil Alpay Özalan'dan tehtid açıklaması geldi.
ÖZKOÇ'UN UĞRADIĞI SALDIRIYA GÖNDERME
Milletvekilleri arasında yaşanan arbedelerde çoğu kez yer alan İzmir Mİlletvekili Alpay Özalan, Twitter'dan Engin Özkoç'un mecliste uğradığı saldırıya gönderme yaparak Özgür Özel'i tehdit etti.
AKP'li Özalan, Twitter adresinden paylaştığı notta, "En son Engin Özkoç böyle konuşmuştu! Kendini darı ambarında sanan aç tavuklar ile CHP yöneticileri başa baş yarışır." ifadeleri yer aldı.
AKP'Lİ BAŞKANDAN ÖZKOÇ'A HAKARET
Eleştirileri hazmedemeyen bir diğer isim ise, geçtiğimiz günlerde ABD'li ünlülere maske göndererek gündeme gelen Ağrı Belediyesi'nin AKP'li Başkanı Savcı Sayan oldu. Savcı Sayan, ABD'li ünlülere maske göndermesini eleştiren CHP Milletvekili Engin Özkoç'u mecliste uğradığı saldırı üzerinden hedef aldı.
Savcı sayan "Anlaşılan son yediği yumruklardan çok etkilenmiş" şeklindeki ifadelerinin ardından hakaretlerini, "Maske veya aşı ihtiyacin varsa talimat verdim belediyenin veterinerlik birimi seninle ilgilenecek" sözleriyle devam ettirdi.
Sayan'ın bu hakaretlerine birçok yurttaş tepki gösterirken, trol ve yandaşlar da tebriklerini eksik etmedi.
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