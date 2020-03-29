“AKP iktidarı, koronavirüsten ders almadı, fırsat bu fırsat diyerek bir yağma sürüp gidiyor”
AKP iktidarı koronavirüs salgınıyla mücadele de ne kadar başarılı? Yurttaşa devlet desteği neden yapılmıyor? AKP, salgın yerine Kanal İstanbul ihalesi ile meşgul oluyor. Cumhuriyet gazetesi yazarı Dr. Erdal Atabek, koronavirüs ve AKP gerçeğini Cumhuriyet Tv’ye yorumladı.
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