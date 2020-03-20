AKP, infaz düzenlemesinin kapsamını genişletiyor! Cezaevleri büyük oranda boşalacak

20 Mart 2020 Cuma, 05:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyeleri ve AKP yöneticileriyle yaptığı toplantıda koronavirüs salgını nedeniyle hızla çerçevesi iyi belirlenmiş bir infaz sistemi değişikliğinin TBMM gündemine getirilmesini istedi. Gül, konuyla ilgili olarak dün de AKP grup yöneticileriyle bir araya gelerek değerlendirmelerini sürdürdü.

TEKLİF BEKLEMEDEYDİ

Erdoğan, daha önceki toplantılarda terör, örgüt, uyuşturucu, cinsel istismar ve mükerrer işlenen suçlarda mevcut mevzuattaki dörtte üçlük infaz oranının indirilmesine karşı çıkmış, diğer suçlarda oranın üçte ikiden yarı yarıya düşürülebileceğini belirtmiş, teklifin bu yönde hazırlanmasına karar verilmişti. Ancak bu içerikteki infaz düzenlemesiyle tahliye olacak hükümlü sayısının azlığı nedeniyle teklif beklemeye alınmıştı.

Erdoğan ile yapılan son toplantılarda infaz indiriminden yararlandırılacak suçlarla ilgili olarak kapsamın genişletilmesi yönünde eğilim ortaya çıktı. Partide, istisna suçlarda bazıları hariç infaz oranlarında indirime gidilebileceği, dörtte üç yerine üçte iki oranında cezaların infazının sağlanabileceği kaydediliyor. Ancak kapsam genişletilirken hangi suçların istisna tutulacağı ile ilgili değerlendirmeler sürüyor. Bazı parti yöneticileri, “Henüz nihai bir karar yok. Üzerinde tartışılan 1-2 husus var, onlara da netlik kazandırılınca teklif verilebilir” görüşünü dile getirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle cezaevlerindeki doluluğu azaltmak için 100 bine yakın bir tahliyeyi getirecek infaz indirimi üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. Getirilecek yasa önerisinde, tutuklu olarak yargılananların da serbest olarak yargılanmasına dönük düzenlemelerin de yer alacağı kaydediliyor.

Parti kulislerinde, infaz düzenlemesinin böyle bir ortamda getirilmesi durumunda siyasi partilerin itiraz etmeyeceğini, kamuoyunda da daha önce beklenen tartışmaların yaşanmayacağına dikkat çekilirken, bu nedenle teklifin hızla gündeme getirilebileceği dile getiriliyor.